أنطوان مراد: "حزب الله" يتحكّم بكل شيء

كانت لافتة يوم أمس، الزيارة التي قام بها النائب الياس بوصعب لرئيس مجلس النواب الحالي و”المقبل”، نبيه بري، الذي حسم التجديد له في انتخابات رئاسة البرلمان، رغم إعلان عدد من الكتل رفضها انتخابه. وأتت هذه الزيارة التي لم يُدلِ بعدها بوصعب بأي تصريح، لتطرح علامات استفهام حول موقف رئيس “التيار”، النائب جبران باسيل، الذي سبق له أن برّر تحالفه مع حركة “أمل” في الانتخابات واصفاً إياه بالتحالف الانتخابي.

بالمقابل، مع مزيد من التراجع في سعر الدولار أمس في السوق السوداء إلى سقف الـ27 ألف ليرة وما دون، ومع تخفيضات إضافية في أسعار المازوت والغاز، ظلت أولويات اللبنانيين في غالبيتهم مشدودة إلى هذا الجانب الذي يعني حياتهم ومعيشتهم وهمومهم اليومية وسط ترقب لما ستؤول إليه بداية الأسبوع المقبل من تطورات إضافية على هذا المسار.

ولقراءة سريعة حول أبرز تفاصيل هذا الأسبوع السياسية والإقتصادية إنضمّ إلينا الكاتب السياسي أنطوان مراد.