أهالي صيدا القديمة يطلقون صرخة وجع وقهر.. فهل من يسمع؟

“لا نجد دواءاً ولا حليباً، اليس حراماً ان يتم تخبئتها وبعد انتهاء مدتها يتم تلفها، خافوا الله، الى اين تريدون ايصالنا، الله اكبر عليكم، جاعت الناس” صرخة قهر ووجع اطلقتها سيدة من اهالي صيدا القديمة عبر “صوت بيروت انترناشونال” كذلك فعل مواطن حيث قال “توقفت عن الصيد في البحر كون ثمن شباك الصيد اصبح باهظاً، اعمل الآن في بيع الخضار، لكن كيف سيتمكن الفقير من شراء كيلو الليمون بـ١٢ الف ليرة، كيلو الكرز بـ١٢ الف ليرة، الموز بـ٨ آلاف ليرة، والبطاطا ٧ آلاف ليرة، ماذا يفعل رب العائلة؟ كيف سيعيش الفقير واولاده؟!!! اين تريدون ايصالنا؟ كفى تعبنا! معيب على دولة أن تعامل مواطنيها هكذا، في مختلف دول العالم كبار السن يتم تأمين ما يحتاجونه”.

قالت مواطنة لمراسلة “صوت بيروت انترناشونال” سارة شحادة “اولاد المسؤولين مرفهون، اما اولادنا فلا، اليس ذلك حراماً، لا يمكن لنا ان ندفع بدل الباص كي ينقل اولادنا الى المدرسة” تقاطعها طفلة لتقول بحرقة قلب “ليس لدينا انترنت للدراسة اونلاين، لذلك نرسب، لم يكن بامكان والدي ان يعطيني الف ليرة للذهاب الى المدرسة فكيف الآن”؟

وختم مواطن بالقول”لا رقيب ولا حسيب، كل بائع يسعر بضاعته على مزاجه… فالته الدني”!