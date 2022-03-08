“أوجيرو” تدخل الإضراب المفتوح

دخل موظفو هيئة «أوجيرو» اليوم إضراباً مفتوحاً، احتجاجاً على عدم تأمين الاعتمادات اللازمة لتسيير المَرفَق العام، وللمطالبة بتحسين رواتبهم وتقديماتهم الاجتماعية.

على الرَّغم من حرصهم الشديد على تسيير عمل كل المرافق الحيوية، وفي ظل كل الظروف الصعبة، سواء الأمنية أو الاقتصادية من تشرين 2019مرورا بجائحة كورونا ولغاية اليوم، لم تتوقف هيئة «أوجيرو» يوما عن تقديم خدماتها.

ولكن للصبر حدود، فطريقة التعاطي مع أكبر مؤسسة منتجة على الأراضي اللبنانية لم تعد مقبولة، وإزاء الأزمة الاقتصادية القاسية، واعتراضا على عدم تعديل المادة 49 من قانون الاتصالات رقم 431 التي يتعلق بها مصير حوالي 2500 عائلة، وبسبب تخفيض وزارة المالية لاعتمادات الرواتب والأجور عن الأعوام السابقة بدلا من زيادتها بسبب غلاء المعيشة، واستنادا إلى مطلب تحويل الرواتب أسوة بالعاملين في قطاع الخليوي بناء على تعميم مصرف لبنان رقم 151 ، أعلن المجلس التنفيذي لنقابة “أوجيرو” الإضراب المفتوح ابتداء من اليوم مع عدم الحضور إلى مراكز العمل وتوقف كل أعمال الهيئة وخدماتها وكل أعمال الصيانة دون استثناء لأي قطاع على كل الأراضي اللبنانية حتى إشعار آخر. وتُبقي النقابة جلساتِها مفتوحة لمتابعة المستجدات.

وأفادت مصادر لصوت بيروت إنترناشونال أن هناك نية في التصعيد الجدّي من موظفي أوجيرو حتى تحقيق مطالبهم من تأمين الاعتمادات اللازمة والضرورية لتسيير المرفق العام مثل كلفة المحروقات، وصيانة لمعدات، وبدلات النقل حسب المراسيم الصادرة، والمساعدة الاجتماعية التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء.

كما كان مُتوقعا، وبفعل ارتفاع أسعار النفط العالمية التي نتجت عن الحرب الروسية على أوكرانيا، سجلت أسعار المحروقات ارتفاعا كبيرا، لتصبح على الشكل الآتي:

بنزين 98 أوكتان بـ434000 ل.ل.، بنزين 95 أوكتان بـ 425000 ل.ل.، المازوت بـ 427000 ل.ل.، الغاز بـ 297000 ل.ل.

جدولُ تركيب الاسعار صدَرَ نتيجة انعكاس هذا الارتفاع في ظل ثبات سعريّ صرف الدولار الاميركي في الاسواق اللبنانية والمعتمَدة لإصدار الجدول. فمصرفُ لبنان ابقى سعرَ صرف الدولار المؤمن من قبله وفقاً لمنصة صيرفة لاستيراد %85 من البنزين على 20200 ليرة .وسعر صرف الدولار المعتمد في الجدول لاستيراد %15 من البنزين والمُحتسب وفقاً لاسعار الاسواق الموازية والمتوجِب على الشركات المستورِدة والمحطات أن تؤمِّنَه نقداً احتُسِب على 20693 ليرة. إذا انعكاس ارتفاع اسعار النفط عالمياً ادى الى ارتفاع ثمن البِضاعة المستورَدة في جدول اليوم.