أيام قليلة تفصلنا عن جنون الدولار.. اليكم التفاصيل!

ما هو مسار الدولار اليوم ؟ سؤال يومي اعتاده اللبنانيون أما الجواب فنادراً ما كان تراجع الدولار إلا في حالات مفاجئة وظرفية، سرعان ما كانت تزول خلال أيام، ليستأنف بعدها الدولار مساره التصاعدي.

أما اليوم ومع مرور الاستحقاق الانتخابي الكبير، والذي عول عليه الكثيرون لما يليه من أحداث ترتبط إرتباطاً وثيقاً بالملف الاقتصادي والمالي، وطبعاً المصرفي…فما هو السيناريو والمسار المتوقع فعلياً للعملة الوطنية مقابل الدولار؟

من جهةٍ أخرى، هل نحن في مرحلة معالجة الأمور النقدية والمالية؟ أم أنّها ستبقى متروكة كلياً لعناصر السوق وخصوصاً لمصرف لبنان وسياسته الترقيعية، خصوصاً أنه قد يتوقف نهائياً عن ضخ الدولارات مع بداية شهر حزيران.

فهل سنعود إلى جنون الدولار ؟ الترقب إذاً سيد الموقف … فإما إستدراكاً للأمور او مزيدا من الانهيار !