أين أصبح اقتراح رفع بدل النقل؟

تمّ الحديث الاسبوع الماضي عن رفع بدل النقل الى مئة وخمسين ألف ليرة عن كل يوم عمل في القطاعين الخاص والعام وعن رفع قيمة المنحة المدرسية والتعويضات العائلية. اين أصبحت تلك القرارت، وهل المواطن اللبناني قادر اليوم على التأمل بعدما باتت أحلامه في مهبّ الريح؟

للإجابة على هذا السؤال، انضم الينا رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر.

-اعتبرت الأمم المتحدة اليوم أن الدولة اللبنانية والمصرف المركزي مسؤولان عن أزمة مالية غير مسبوقة أدت الى إفقارٍ غير ضروري لغالبية السكان الذين يتخبطون لتأمين الحدّ الأدنى من احتياجاتهم.

وقالت المنظمة الدولية في تقرير صادر عن المقرِّر الخاص المعني بمسألة الفَقر المُدقِع وحقوق الإنسان أوليفييه دي شوتر، بعد زيارته لبنان في تشرين الثاني 2021، إنّه يتعيّن أن يُغيّر لبنان مسارَه. وبحسب التقرير، فإن الدولة اللبنانية، بما في ذلك مصرفَها المركزي، مسؤولةٌ عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الإفقار غير الضروري للسكان، الذي نتج عن هذه الأزمة التي هي من صنع الإنسان وكان يمكن تجاوزُها بالكامل.