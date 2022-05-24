إتصال بين صفا وباسيل موعد الجلسة النيابية ينتظر الاتفاق على اسم نائب الرئيس

لم تتضح الصورة النهائية لما ستكون عليه جلسة مجلس النواب الأولى وإن كان بات مؤكدا أن موعدها مؤجل الى الأسبوع المقبل قبل انتهاء مهلة الـ ١٥ يوما. البعض يؤكد أنه ما ان تتظهر هوية نائب رئيس المجلس يمكن عندها رسم مسار اولي للجلسة. ومصادر بري تؤكد ان موقع نائب الرئيس هو الذي يأخذ حاليا الحيز الأكبر من الاتصالات وتعتبر أن الجدل القائم حوله يحتاج الى بعض النضوج.

بري سينتظر بعض الوقت واذا لم نصل الى النضوج المطلوب في أي طرح فعندها سيدعو الى جلسة ولتأخذ اللعبة الديمقراطية مجراها كما تقول مصادر بري وهي ترمي الكرة في ملعب الكتلتين المسيحيتين الأكبر القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، بحيث تتوضح الأمور وفقا لموقف هاتين الكتلتين بحيث اذا لم تسم الكتلتان أي مرشح عندها تصبح اللعبة في مكان آخر.

وفيما أبدت مصادر بري ارتياحها الى موقف الحزب التقدمي الاشتراكي معتبرة أن موقف جنبلاط مفروغ منه نفت في المقابل أي مقايضة مع التيار الوطني الحر فيما كشفت مصادر سياسية عن اتصال اجراه رئيس لجنة الارتباط في حزب الله وفيق صفا بالنائب جبران باسيل على خط تنسيق الموقف من الاستحقاقات المقبلة بدءا من انتخاب رئيس المجلس ونائبه واميني السر الماروني والدرزي والمفوضين الثلاثة، وعلم أن باسيل وفي معرض تقييمه لنتائج الانتخابات مع صفا ابلغه أن خسارة فرنجية في الشمال تحل الحزب من وعده لرئيس تيار المردة بدعمه لرئاسة الجمهورية.

وفيما علم أن باسيل سيترك الحرية لنواب تكتل لبنان القوي، في وقت تزكية بو صعب لنيابة الرئيس تعني أن تسوية حصلت بين باسيل وبري برعاية من حزب الله، لفت استقبال بري بالأمس وقبل ساعات على اجتماع كتلة التيار الوطني الحر النائب الأرثوذكسي عن عكار النائب سجيع عطية الذي اعلن من عين التينة وقوفه الى جانب بري.

وعطية معروف بقربه من عصام فارس وهو كان اكد انه لن ينضم الى تكتل التيار الوطني الحر. في المقابل تؤكد مصادر أن النائب المنتخب ملحم خلف يعمل على تحقيق توافق حول اسمه وهو يطرق كل الأبواب محاولا تأمين الاجماع على اسمه فيما تذكر مصادر مقربة من بري أن خلف وصل الى رئاسة نقابة المحامين بمساعدة أصوات محامي حركة أمل.