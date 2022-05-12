إدانة أميركية للبنانيّ يتدرب مع حزب الله واتهام الحزب بالسعي لإقامة دولة إسلامية

بعد مرور ٤ سنوات على توقيف المواطن اللبناني علي حسن صعب، وبعد محاكمة استمرت أسبوعين امام المحكمة العليا في نيويورك، أعلنت وزارة العدل الأميركية أن صعب وهو احد افراد حزب الله، تمت ادانته بتلقي تدريب عسكري من حزب الله، وبالقيام بمؤامرة احتيال الزواج، وبالإدلاء ببيانات كاذبة. واعلن مكتب المدعي العام انه تمت تبرئة صعب من تهمة واحدة تتعلق بالتآمر لتقديم دعم مادي لحزب الله، وتهمة واحدة تتعلق بالاحتيال في طلب الجنسية، وتهمة واحدة تتعلق بالاحتيال على التجنس. على أن يتم تحديد الحد الأقصى للعقوبات المحتملة من قبل الكونغرس.

ووجدت هيئة المحلفين بالإجماع أن علي صعب المعروف بأليكسي صعب مذنب بتلقي تدريب عسكري من حزب الله، وهي منظمة إرهابية معروفة كما ورد في البيان. وأشار المدعي العام الى أن الأدلة أظهرت في المحاكمة أن صعب قام بمراقبة بعض المواقع الأكثر شهرة في نيويورك مثل مقر الأمم المتحدة وتمثال الحرية ومركز روكفلر وتايمز سكوير ومبنى إمباير ستيت والمطارات والأنفاق والجسور المحلية – من أجل توفير معلومات استخباراتية حاسمة حول كيفية مهاجمتهم بشكل أكثر فاعلية. وبحسب الوثائق والأدلة التي تم عرضها خلال المحاكمة، فإن صعب انضم الى حزب الله عام ١٩٩٦ واولى مهماته كانت في لبنان حيث تم تكليفه بمراقبة تحركات الاسرائيليين وعناصر الجيش اللبناني في يارون وإعداد التقارير عنها. وهو أقام عام ٢٠٠٠ في الولايات المتحدة الأميركية واستمر في تلقي التدريب العسكري في لبنان، وتم تكليفه من قبل الحزب بافتتاح شركة يمكنه استخدامها للحصول على سماد في الولايات المتحدة الأميركية لاستخدامه للمتفجرات.

وصف البيان الصادر عن وزارة العدل حزب الله بالمنظمة الإسلامية الشيعية التي لها مكونات سياسية واجتماعية وارهابية، وذكر بأنه تأسس بدعم من ايران وتشمل مهمته إقامة دولة إسلامية أصولية في لبنان.

في البيان الصادر عن المدعي العام في نيويورك ووزارة العدل الأميركية اشارة الى منظمة الجهاد الاسلامي والمعروفة أيضًا باسم منظمة الأمن الخارجي و “910” ، كأحد مكونات حزب الله المسؤولة عن تخطيط وتنسيق الأنشطة الاستخباراتية ومكافحة التجسس والإرهاب لصالح حزب الله خارج لبنان. وعدد البيان سلسلة الأنشطة التي نفذت في اكثر من دولة من قبل هذه المنظمة.







