إرجاء الكابيتال كونترول

في مستهل جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت صباح اليوم وعلى جدول أعمالها واحد وعشرون بندا، خطّأ رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الدمج بين الكابيتال كونترول وضمان الودائع، قائلا إن الكابيتال كونترول كان مفترضا ان يُقرَ في اليوم الأول لبدء الأزمة المالية.

وزير الاعلام زياد مْكاري اشار الى أنه من المفترض إقرار خطة التعافي الاقتصادي قبل الانتخابات النيابية لأن الوقت محصور جداً.

وزير الصحة فراس أبيض اكد من جهته تحويل 14 مليار ليرة من إحتياطي الموازنة إلى وزارة الصحة لصرفها على المستشفيات الحكومية، فيما أكد وزير الاقتصاد أمين سلام ان لا قرار برفع الدعم عن الخبز. وتحدث وزير الطاقة وليد فياض لصوت بيروت انترناشونال عن مصير الكهرباء.

وعود وعهود كثيرة، وعلى قول المثل “الحكي ببلاش” فيما العبرة تبقى بالتنفيذ

الرئيس الفخري لرابطة خريجي HARVARD في لبنان حبيب زغبي شرح لصوت بيروت انترناشونال سبب الاستعجال في اقرار الكابيتال كونترول رغم انه يضر المودع.