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إستخدام عملة الروبل الروسي في بعض المناطق الأوكرانية

28 - أبريل - 2022
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لفت مسؤول من لجنة موالية لروسيا الى أنّ المنطقة الواقعة في جنوب أوكرانيا ستبدأ باستخدام عملة الروبل الروسي بدءاً من الأول من أيارالمقبل.
وأشار كيريل سترموسوف إلى أنّ التحوّل إلى الروبل الروسي سيستغرق ما حوالي أربعة أشهر، وخلال هذه الفترة سيجري استخدامه مع العملة الأوكرانية.
وأكدت روسيا يوم الثلاثاء إنها سيطرت بالكامل على منطقة خيرسون ذات الأهمية الاستراتيجية حيث تشمل جزءا من الطريق البري الواصل بين شبه جزيرة القرم والمناطق الانفصالية المدعومة من روسيا في الشرق.
وتقول السلطات المحلية في أوكرانيا إن روسيا عينت رئيس بلدية تابعا لها في مدينة خيرسون وسيطرت على المقرات المحلية، لتكون بذلك أول مركز كبير يسيطر عليه الروس منذ غزو أوكرانيا.

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