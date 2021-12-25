إعتزال أدهم نابلسي يقسم الرأي العام و آدم يطلق "أنا ما إلي بالحب"

فاجأ النجم الأردني أدهم نابلسي مساء الإثنين الفائت الجمهور بخبر اعتزاله الغناء نهائياً والتفرّغ للممارسات الدينيّة. و ذلك من خلال نشر فيديو قصير على صفحاته على السوشال ميديا، قائلاً: «ما من مشكلة في أن يكون لدينا أهداف، ولكن أن يكون هذا الهدف متناسقاً مع هدف وجودنا في الحياة وهو عبادة رب العالمين. بالنسبة لي الحلم الذي كنت أحاول تحقيقه لا يُرضي رب العالمين… الحمد لله وبفضله أتى هذا اليوم، وأنا اعتزلت الغناء وأشكركم على دعمكم. هذا التصريح أثار موجة من البلبلة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وتحت هاشتاغ #الفنّمشحرام، انقسمت الآراء بين مؤيّد له ومعارض. ليبدأ الرد من مايا دياب اللتي غردت قائلة: «الفن مش حرام… الحرام إنكم فيه».

ليغرد عدد آخر من النجوم بين مؤيد و معارض لهذا القرار وسط ردود مدافعة من جمهور أدهم.

أطلق النجم اللبناني آدم أغنيته الجديدة بعنوان “أنا ما إلي بالحب” عبر قناته الرسمية على يوتيوب. ليتفاعل معها الجمهور بشكل كبير من الساعات الأولى لإطلاقها و لتلامس المشاهدة لهالحظة. الأغنية من كلمات وألحان رامي الشافعي و من توزيع عمرالصباغ.

نشرت النجمة هيفاء وهبي مجموعة من الصور من خطوبة شقيقتها الصغرى هناء التي أقيمت مؤخرا.وظهر في الصور التي نشرتها هيفاء وهبي شقيقاتها العروس هناء وعريسها إيدي بارودي وأسرته، ووالدة هيفاء وهبي. وعلقت هيفاء وهبي على الصور التي نشرتها كاتبة: “حفل خطوبة هانو وإيدي، أنا سعيدة لوجودي في هذه اللحظة من حياتك الجديدة، أحبك أختي، انشالله بتتهنوا يارب”.

بعد النجاح الساحق لمهرجان “ميدل بيست” ضمن فعاليات الرياض أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حفل ختام المهرجان مع النجم عمرو دياب.

لتشعل المسرح بحضورها المحبب وأغنياتها.وقد استمرت فقرة نانسي الغنائية نصف ساعة قدمت خلالها عددا من أجمل أغانيها ومنها “بدنا نولع الجو، آه ونص، قلبي ياقلبي… وغيرها”.

ليتألق أيضا الفنان المصري عمرو دياب بحفل اختتام “ميدل بيست” وسط حماس الجمهور الذين تفاعلوا معه ومرددين أغنياته التي قدمها والتي اختارها من جديده وقديمه.