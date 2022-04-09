الأحد 8 رمضان 1443 ﻫ - 10 أبريل 2022 |
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إعلانات رمضان 2022 تتصدر التريند وهذه قائمة الأكثر مشاهدة

منذ 3 ساعات
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تصدّرت إعلانات رمضان 2022 تريند مواقع التواصل الاجتماعي الى جانب الأعمال الدرامية خاصة مع ظهور نجوم الفن فيها ومشاركة البعض منهم للمرة الأولى في الإعلانات ،و أبرزهم:
إعلان نادين نجيم لإحدى شبكة الإتصالات:
بحيث تفاعل عدد كبير من المتابعين مع الإعلان بصوت حلا الترك بعنوان مكتوبة علينا مكتوبة، والذي شاركت فيه الفنانة اللبنانية نادين نجيم. وحمل الإعلان رسائل إنسانية لتصحيح المفاهيم الخاطئة التي يعاني منها المجتمع كالعنصرية والتنمر.
وأثار تعاطف الكثير من المتابعين خاصة بعد أن أعاد تقديم مشهد إصابتها في انفجار مرفأ بيروت ومشاهد من الحرب واللاجئين.
كذلك، حازت الفنانة ياسمين عبد العزيز على اهتمام الجمهور وتصدرت التريند بإعلان شركة الاتصالات المصرية والذي جمعها بالفنان كريم عبد العزيز خاصة لخفة الظل التي يتمتع بها الثنائي والشخصيات المتنوعة التي جسدوها وكان من بينها الفنان القدير عبدالمنعم مدبولي في فيلم الحفيد وشخصية الفنانة كريمة مختار.
للعام الثالث شارك الفنان تامر حسني في الحملة الدعائية لشركة متخصصة في الاستثمار العقاري. وظهر تامر حسني مع إليسا ويسرا وعدد من نجوم الفن في أغنية افرح والتي تخطت مشاهدتها أكثر من ربع مليون مشاهدة.
كما أعادت شركة أخرى للاتصالات توزيع عدداً من أغاني الفنانة الراحلة سعاد حسني لكن بشكل عصري. واجتمع لأول مرة الفنانة منى زكي، ونيلي كريم ودينا الشربيني في تقديم أغاني الإعلان التي حملت اسم رمضانا ربيع.

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