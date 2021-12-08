إقفال المصانع غير المرخصة تحمي الاقتصاد الشرعي، والتنافس يضبط الأسعار

أعلن وزير الصناعة جورج بوشكيان أن الوزارة مجندة لاقفال المصانع غير المرخصة وطالب بانضمام جميع المعنيين الى هذه الحملة وابلاغ الوزارة لاخذ الاجراءات الكفيلة بضبط المخالفين.

وللإضاءة على هذا الموضوع انضم الينا عبر الهاتف نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش.

في الوقت الذي تقوم فيه بعض المصارف ومؤسسات الصِرافة برفض بعض الاوراق النقدية بالدولار الاميركي بحجة انها قديمة، فيما يستوفي بعض هذه المؤسسات عمولات مقابل عمليات تبديل هذه الاوراق، خرج مصرف لبنان ببيان مبهم وغير واضح يؤكد فيه ان مواصفات الاوراق النقدية من الدولار الاميركي القابلة للتداول تُحدَد من قبل هيئة تابعة لوزارة الخزانة الاميركية. هذا واكدت السفارة الاميركية في بيروت ان سياسة الحكومة الاميركية تنص على ان كل تصاميم الاحتياطي الفدرالي الورقية هي عملة قانونية او صالحة قانونيا للمدفوعات بغض النظر عن تاريخ اصدارها، وهذه السياسة تشمَل جميع الفئات الورقية للاحتياطي الفدرالي من سنة 1914 حتى اليوم. اما البيان المقتضب لجمعية المصارف والذي لا يجيب عن تساؤلات المواطنين، فأتى ليؤكد ان المصارف تتعامل بالاوراق النقدية النظامية من دون اي تعديل في اجراءاتها القائمة وبما يتوافق مع قواعد العمل بالنقد الورقي اي بالارقام غير المزورة.