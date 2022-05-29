إلغاء الشهادة المتوسطة لهذا العام؟

دعا اتحاد هيئات لجان الاهل في المدارس الخاصة في بيان، الى الغاء الشهادة المتوسطة لهذا العام، ووجوب الفصل في الامتحانات الرسمية بين الشهادة الثانوية والشهادة المتوسطة. واعتبر أنّ “مبررات إلغاء الشهادة المتوسطة هذه السنة المضطربة والاستثنائية أهم من حجج الابقاء عليها، فالأولوية هي للامتحانات التي تجرى في المدرسة والاهتمام بكافة المواد. أضف الى ذلك أنّ سلامة الاولاد الصحية والجسدية والنفسية هي الاساس ويجب عدم زيادة الضغط عليهم مع كل المشاكل التي يعيشونها”.

وتمنى الاتحاد “البدء بتطبيق المنهج الجديد الذي تعمل عليه وزارة التربية والنظر الى هذا الملف بعين علمية وبنّاءة بعيداً من المناكفات السياسية ذات الآثار الهدامة”. ودعا البيان وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي الى “إصدار قرار سريع يقضي بإلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة والاكتفاء بالعلامات المدرسية لهذه السنة”.