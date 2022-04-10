إمرأة تجرّ عربتها لتعتاش والمجتمع لا يرحمها، تحرّش، تنمّر ومضايقات

في قلب مدينة الفقراء، إلتقينا بها بالصدفة، تمشي تحت شمس الدنيا الظالمة ولا تحترق. جبينها المشقق من لوعة الايام، لا يرطّبه عرق التعب، عيونها المعصورة من دمعٍ و قهر لا تُفرحها كرتونة إعاشة و لا وعودٌ إنتخابيّة ولا حواصل و لا تفضيليّ، إمرأة لا ينصفها إلا عدالة إجتماعيّة ووعيّ جماعيّ. كان لنا معها هذا الحديث، الخارج بغصّة وبحّة ألم.

تبيع لتعيل عائلة، تجرّ عربةّ تحتاج إلى قوة رجال في بلدٍ يحميه أنصاف رجال

بالنسبة لزعماء طرابلس هي صوتٌ كل أربع سنوات، لكن بالنسبة لعدل السماء هي صوتٌ على مدى دهرٍ و زمن.

تجرّ عربتها ومعها هموم هذه الدنيا، التي تشتري تبيع في المظلومين بأبخس الأثمان







