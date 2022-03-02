إنزال جوّي روسي في خاركيف شرق أوكرانيا

ينتظر أن تصوّت اليوم الجمعيّة العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار دولي تقدّمت بد الدول الأوروبية يدين حرب روسيا على أوكرانيا، ويجبرها على الانسحاب من الاراضي الاوكرانية. وأشارت مصادر صوت بيروت انترناشونال الى ان هذا القرار ليس إلزاميًا، إنّما هو موقف سياسي أممي مناهض للغزو الروسي.

ميدانيا، أعلن الجيش الأوكراني أنّ قوات روسية مجوقلة نفّذت ليل الثلاثاء – الأربعاء إنزالاً جوّيًا في خاركيف شرق أوكرانيا، وهاجمت المستشفى العسكري بثاني أكبر مدينة في البلاد.

واكد الجيش أنّ قواته تخوض قتالاً ضارياً ضدّ من وصفهم بالغزاة، معلنًا سقوط العشرات بين قتيل وجريح في سلسلة ضربات صاروخية شنتها القوات الروسية على وسط خاركيف، التي رجح الخبراء ان تكون استُهدفت بالقنابل العنقودية.