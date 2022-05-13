إيد واحدة صارت تزقّف

أثبتت هذه الحياة أن العضو الأهمّ في جسم الإنسان هو العقل ، أما الباقي فإذا ما فُقد ، يحلّ مكانه العقل. ريتا التي تمتلك يداً واحدة، تمتلك بدل الإرادة إثنين، و بدل العزيمة إثنين، و بدل القوة إثنين . وهي كاملة في تركيبة الطموح و الأمل. يدها، كاملة بكمال عقلها.

ريتا حوّلت من قصّة يدها إلى قضيّة إجتماعيّة تعمل لأجلها، تُمسك الحياة باليد الأخرى و تمشي بها قدماً

ريتا هي أكبر دليلٍ على ان الأطراف مجرّد تفاصيل، والأساس لنبض القلب و صلابة الإبتسامة.

من قال أن اليد الواحدة لا تصفّق كان مخطئاً، فهي تصفّق بصوت النجاح العالي.