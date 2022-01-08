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اجتماعات زوم خلال كورونا... بالبيجاما

8 - يناير - 2022
آخر تحديث: 3 - فبراير - 2022 6:18 مساءً
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الخبر الاخير من كندا، حيث نشر احد المدراء في واحدة من أشهر شركات الاستشارات المالية في كندا، صورة له مع فريق العمل لمناسبة استقبال العام الجديد، اظهرتهم جميعا بالملابس التي كانوا يرتدونها خلال اجتماعات زوم اثناء جائحة كورونا.

واللافت ان الموظفين ارتدوا البدلات الرسمية في الجزء الاعلى وملابس رياضية عادية في الجزء الاسفل.  الصورة التي ارفقها  المدير بعبارة “أتمنى لكم 2022 بلا زووم”، سرعان ما انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشهدت تفاعلا كبيرا، ليتبيّن ان الغالبية العظمى من المشاركين في اجتماعات زوم يعتمدون الطريقة نفسها في اللباس.

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