احتدام الأزمة بين القضاء والمصارف.. وصندوق النقد يترقّب

مسار المواجهة القضائية- المصرفية مستمر.

المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون ادعت على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بجرمَي الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، وعلى شقيقه رجا سلامة والأوكرانية أنا كوزاكوفا وعدد من الشركات، بالتدخل بهذا الجرم.

رياض سلامة رد عبر رويترز، واعتبر أنه سبق أن أمَر بإجراء تدقيق بحساباته وتبين عدم وجود أموال عامة في مصدر ثروته.

للإحاطة بهذا الموضوع، انضم الينا الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة.

فيما انخفض مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر شباط 2022 بنسبة 3.13% بالنسبة لشهر كانون الثاني 2021، قدرت منظمة الغذاء العالميّة أن ترتفع أسعار المواد الغذائيّة الأساسيّة في ظلّ الأزمة الروسيّة الأوكرانيّة بين 8% و22% فوق مستوياتها المرتفعة أصلاً.

ومن السلع التي سيطالها الارتفاع

– الأسمدة بنسبة 13%.

– القمح بين 8.7% و21.5%

– الذرة بين 8.2% و19.5%

– البذور الزيتية بين 10.5% و17.9%

– الحبوب الخشنة بين 7% و19.9%