احذروا منصة وزارة الصحة الجديدة… فبياناتكم الشخصية بيد حزب الله

ليس واضحا للقادمين الى لبنان ضرورة منصة وزارة الصحة الجديدة التي وضعتها الوزارة لتنظيم دفع ال pcr أي ٣٠ دولارا اعتبارا من ١٠ كانون الثاني.

فمن المعتاد ان هذه الكلفة تدفع ضمن سعر بطاقة السفر من دون الدخول في التفاصيل الخاصة للمسافر

تعميم ثانٍ يتطلب الكشف عن البيانات الشخصية للمسافر، مثل ارسال صورته الشخصية ورقم هاتفه وعنوان منزله، سيطبق اعتبارا من ١٥ كانون الاول الجاري، صدر عن المديرية العامة للطيران المدني اللبناني يطلب التسجيل على منصة الوزارة ايضا mophpass تمهيدا للحصول على تصريح مرور ولكن هذا الموقع لا يحترم ولا يطبق قوانين الخصوصية؟

وسؤال آخر يطرح: لماذا وزارة الصحة لم تسلم هذه المهام الى منصة impact التابعة للتفتيش المدني والتي استخدمت بنيتها التحتية في حملة التلقيح منذ شباط 2021 والتي تستخدم حاليا للتسجيل في شبكة دعم للحماية الاجتماعية، وهي تلتزم بأقصى معايير الأمن وتحرص على الحفاظ على خصوصية البيانات وسلامتها. فالبيانات التي يتم جمعها عبر مختلف تطبيقات المنصة هي مشفرة ويتم تخزينها على خوادم آمنة ومحمية لدى هيئة أوجيرو بشكل يجعل قرصنتها مستحيلة عمليّاً.

من يحمي اللبنانييين؟

من وزارة الخارجية وتسريب داتا المغتربين من دون توضيح للمغتربين، الى وزارة الصحة واصدار تعاميم من دون شفافية او قانونية، هكذا يتم خرق خصوصية الانسان في لبنان وبناء الثقة بينه وبين دولته الفاشلة.