اذرع إيران يستهدفون الورقة اللبنانية بقصف الامارات

اما الاصطفاف خلف طهران او الانضواء تحت الجناح العربي.

هذه هي المعادلة التي سيصل لبنان اليها بعد الرد الناقص والغير المقنع الذي سلمه وزير الخارجية عبد الله بو حبيب الى وزير خارجية الكويت.

وتكشف مصادر دبلوماسية وجود اجواء متفاوتة بين العرب حيال الرد اللبناني, فالغالبية في اللقاء التشاوري لوزراء الخارجية العرب غير مقتنعة بالرد وترفضه وهناك ايضا من يدعو الى التريث.

وتقول المصادر ان الجواب اللبناني الرسمي لن يؤدي الى صدور موافقة خليجية وطي صفحة المطالب. فالمسألة اخطر بكثير لدول الخليج خصوصا ما هو متعلق بالقرار 1559, ومن هنا لا يتوقع احد في لبنان اكتفاءا خليجيا بالاجوبة اللبنانية على الورقة الكويتية وبالتالي استعادة العلاقات السابقة وكأن شيئا لم يكن.

وما زاد الوضع تأزما استمرار الحماوة على خط اليمن الامارات التي استهدفها الحوثيون بالصواريخ للمرة الثالثة في غضون شهر اذ اعلن المتحدث باسم الحوثيين استهداف ابو ظبي بعدد من الصواريخ البالستية ودبي بطائرات مسيرة معلنا ان مقر الشركات الدولية ستشكل اهدافا في المرحلة المقبلة.

وكتبت وسائل اعلام خليجية انه تم ابداء حسن نية مع لبنان فكان الرد من اليمن باصابع ارهابية تابعة ممسكة بدائرة القرار اللبناني. واعتبرت ان الرسالة وصلت والرد سيصل ايضا.

اذا, لبنان ينتظر الرد الخليجي الحاسم على رده, فهل تتسارع الاجراءات العقابية الخليجية وصولا الى وقف المساعدات بعد التصعيد الحوثي ضد الامارات؟

وقد كان منتظرا رصد موقف حزب الله من خلال المقابلة التلفزيونية التي كانت مقررة الاثنين مع الامين العام للحزب حسن نصر الله عبر قناة العالم, ولكن القناة اعلنت ارجاء المقابلة من دون اتضاح الاسباب.

في المحصلة, ما علينا سوى الانتظار, اما ليونة او تصعيد لكن المؤشرات لا تدعو الى الاطمئنان.