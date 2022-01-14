ارادت ان تكون من اولى المرشحات للانتخابات ولكن...

بعد خمسة ايام من فتح باب الترشح للانتخابات النيابية في وزارة الداخلية، لم يترشح احد… والوزارة لم تستلم ملفا واحدا… فما هي الاسباب التي تقف امام انطلاق قطار الترشيح الرسمي؟

دكتورة جوزفين زغيب، الناشطة السياسية التي ترشحت عام ٢٠١٨ تعود لتخوض غمار الانتخابات هذه السنة في دائرة كسروان ولان شعارها “دائما جاهزة” فهي جهزت نفسها بسرعة لتعلن ترشيحها الرسمي وباشرت بتحضير اوراقها الرسمية وجولتها من دائرة الى دائرة.

يرى البعض ان وزير الداخلية فتح باب الترشح باكرا لانه يعلم حال الوزارات وتغيب الموظفين بسبب كورونا والوضع الاقتصادي. فالوزارات لا تعمل يوميا منذ الازمة الاقتصادية.

الناخب والمرشح “مشرشحين ” في هذا البلد!

فلا حوكمة للادارات ولا مكننة ولا كهرباء ولا تدفئة ولا تبريد… فقط سرقة ونهب والابشع عودة الفاسدين من بوابة الانتخابات مرة جديدة.