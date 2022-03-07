ارتفاعُ أسعار النفط والقمح والزّيت… ووزارة الاقتصاد والتّجارة تُحذّر المحتكرين

شَكّلتِ الحربُ الرّوسيّة – الأوكرانيّة ذريعةً جديدةً للتّجار ليرفعوا أسعارَ السّلعِ الغذائيةِ المستورَدة من البلديْن، ولاحتكارِها بكميّاتٍ في مستودعاتِهم. ما يُنذِرُ ببدءِ أزمةٍ اقتصاديةٍ معيشيّةٍ خطِرة.

الارتفاعُ غيرُ المسبوق في أسعارِ النّفط والقمحِ والزّيوت وغيرِها من السّلع الأوّلية، يفرِضُ سيناريوهيْن اثنيْن: إيجادُ البديل عن ِالأسواقِ الأوكرانية لتأمينِ الاحتياجات الأساسيّة. والضّرْبُ بيدٍ من حديد لوضعِ حدٍ للتّجار الذين يستغلّونَ الأزمةَ لجنيِ الأرباح.

وكانت وزارةُ الاقتصادِ والتِّجارة، قدْ حذّرتِ التُّجار “من أيِّ تلاعبٍ في عمليّاتِ البيع، أو في احتكارِ الموادِ الغذائّية بغيةَ تحقيقِ أرباحٍ غير مشروعة. مشيرةً، إلى أنّها لن تتوانى عن اتّخاذِ الاجراءاتِ الرّدعية بحقّ كلّ من يتلاعب بالأمنِ الغذائيّ اللّبنانيّ.

إذا، اللّبنانيّون في حالةٍ من القلق المعيشيّ الغذائيّ، على وقع تحذيراتٍ من نشوبِ أزمةٍ غذائية تُهدّد دولا عربيّة عدّة، من بينها لبنان.