ارتفاع اسعار قوارير الغاز؟

ناشدت نقابة مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي وزارة الطاقة والمياه والمسؤولين عن إصدار جدول تركيب الاسعار، بأن يؤخذ في الاعتبار إعادة النظر في جدول تركيب الأسعار الذي يَصدر اسبوعيا والذي يكون مجحفا في حق اصحاب المعامل لناحية عدم وضع هامش ربحيّ لهم وعدم استطاعة الوزارة مواكبة ارتفاع سعر الصرف للدولار الاميركي، ما يسبب لهم خسائر فادحة.

واشارت معلومات لصوت بيروت انترناشيونال بأن نقابة مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي، طلبت من وزارة الطاقة وضعَ هامش ربحي على كل قارورة، اي كما يتم شراءُ الغاز بالدولار، يُباع ايضا بالدولار او ما يعادله حسب سعر صرف الدولار للسوق اليومية.







