ارتفاع "مقلق" لنسبة الجرائم في لبنان.. هذه أسبابها!

لم يَمُرّ النصف الأخير من شهرِ آذار بسلام على بعض العائلات اللبنانية، التي فقدت بعض أفرادها بطريقة بشعة وصادمة. فبحسب مؤشرات أمنية صادرة عن “الدولية للمعلومات”، أنه مع مطلع عام 2022 ارتفعت الجريمة بنسبة مئة وواحد بالمئة إجمالا، استنادا إلى أرقام المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، لافتة إلى ارتفاع في جرائم السرقة والقتل والخطف خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، سواء مقارنةً بالفترة نفسِها من العام الماضي أو بأعوام 2018 و2019 و2020.

وسُجلت في مناطق مختلفة من البلاد حوادث متعددة، منها حالات انتحار وقتل مع العثور على جثث، في فترة لا تتجاوز أسبوعا، كان آخرَها مساء الأحد الماضي، حيث قَتل رجل زوجة أخيه شماليّ البلاد بسببِ خلافٍ على الميراث.

وفي بلدة نحلة قرب مدينة بعلبك، عُثر على جثة مواطن سوري مصابة بطعناتٍ من آلة حادة.

وفي محلة برج البراجنة، وُجد شابٌ مقتولا داخل شقته، ورجحت معلومات أنه أقدم على الانتحار إذ كان يعاني الاكتئاب.

وفي ميناء مدينة صور الجنوبية، عثر على جثة شاب عشريني من دون معلومات إضافية، وفي نهر الكلب شرقي بيروت وُجدت جثة عسكري مصابة بطلق ناري، وسطَ ترجيحاتٍ بعملية انتحار.

أما الحدث الصادم، فتمثل بالعثور على جثث أم وبناتها الثلاث في بلدة أنصار الجنوبية، إثر فقدانِهنّ قبل 25 يوما في حادثٍ غريب على المجتمع اللبناني صُنّف بالجريمة المدبَرَة.

وبحسب خبراء اجتماع، فإنه مع انهيار الوضع الاقتصادي ستزداد الجرائم أكثر، لكن هناك عواملُ عدة تضاف إلى العامل الاقتصادي، منها عدم تنفيذ القوانين بحزم وجدية من قبل الدولة تجاه مرتكبي الجرائم.

وترتبط الجريمة أيضا بعدم الاستقرار السياسي، إضافة إلى الفقر والبطالة وغيرها.