ارقام مقلقة حول نسبة هجرة اللبنانيين… فهل نحن امام مخطط لإفراغ البلد من الكفاءات؟

أزماتٌ اقتصادية ومعيشية، تدهورٌ مالي غير مسبوق، انفجارُ مرفأ بيروت وغيابُ الاستقرار السياسي… كل هذه العوامل دفعت عددًا كبيرًا من اللبنانيين الى السعي نحوَ الهجرة، واصبحَ البلدُ شبهَ فارغٍ من الكفاءات حيثُ شهِد القطاعُ الطبي عام 2021 نزيفًا حادًا، مع هجرةِ أكثر من 2500 طبيب من اصلِ 15 الفًا، اي ما يشكل 20 في المئة من الجسم الطبي الى جانبِ هجرةِ عددٍ كبيرٍ من المعلمين والمهندسين والطلاب سعيًا منهم للبحث عن فرصةِ عملٍ أو لتحسينِ ظروف الحياة التي أصبحت معدومةً في لبنان.

وفي دراسةٍ اجرتها الدولية للمعلومات تُبيّنُ من خلالِها عددَ المسافرين والمهاجرين من لبنان بين عامي 2017 و2021.

في عام 2017 بلغَ عددُ المهاجرين والمسافرين 18,863

اما عام 2018 فارتفعَ العدد ليصل الى 33,129

واستمرَ عددُ المهاجرين والمسافرين بالارتفاع حتى بلغ عام 2019

66,806

ليعودَ هذا الرقمُ وينخفض الى 17,712 عام 2020.

وبعد انفجار المرفأ والتداعيات الناتجة عنه في العامِ نفسِه حسم 79,134 مواطنًا لبنانيًا قرارَهُم بالهجرة

وبالتالي يكون العام 2021 قد شهِد اكبر نسبة مهاجرين ومسافرين خلال الأعوام الخمسة الماضية والتي بلغ مجمُوعُها 215,653 شخصاً.

اما طلباتُ تجديدِ الباسبورات التي تنهالُ بالمئات على جهاز الامن العام يوميًا فهي أكبرُ دليلٍ على ان هذا الرقمَ سيرتفع عام 2022.

ومع غيابِ القرارِ السياسي بمقاربةٍ جديةٍ للأزمة اللبنانية، مما يوحي بتعمدِ الانهيار وتساقطِ اداراتِ الدولة واحدةً تلوَ الاخرى، يبدو أنّنا مقبلونَ على موجةِ هجرةٍ من الممكن ان تكونَ اخطرَ من سابقاتِها.







