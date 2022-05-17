استحقاقات المجلس النيابي كثيرة، فما هي السيناريوهات المتقعة؟

الانتخابات النيابية انتهت , وتتجه الانظار اليوم الى داخل مجلس النواب , فبعد صدور النتائج الرسمية والتي تجلت بفوز القوة التغييرية بخمس عشرة مقعدًا وأيضًا حصد القوات اللبنانية وحلفائها 22 مقعدًا , وسقوط رموز النظام السوري من طلال ارسلان ووئام وهاب وفيصل كرامي , فان المعادلة داخل المجلس ستكون مختلفة.

اول استحقاق بنتظر المجلس الجديد هو انتخاب رئيس له فهل سيبقى بري متربعًا عليه. اما في الاستشارات النيابية وتشكيل الحكومة فما هو السيناريو المتوقع ؟

والاستحقاق الاهم والاخير هو انتخاب رئيس الجمهورية , فهل لا يزال مرشحو 8 أذار اي باسيل وفرنجية يمتلكون اي فرصة للفوز؟

اذا المرحلة المقبلة لن تكون سهلة والاستحقاقات الدستورية في مهب التأجيل أم التطيير.