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استدرجاه الى سطح البناية وقتلاه… القاتل ما زال حرًا طليقًا

منذ ساعتين
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كانت الليلة الأخيرة التي يقضيها ابن ال١٦ ربيعاً من حياته. إذ في هذه الليلة استدرج يوسف شابان من جيرانه الى سطح البنلية و قتلاه خنقًا. حاول أهالي القاتلين وبعض الشهود تحوير الحقائق وتزوير الوقائع. ولكن الحقيقة كشفها الطبيب الشرعي الذي أكد أن يوسف قتل خنقًا.
‎مشاعر الحزن اختلطت بالغضب، فبعد عشرين يومًا من إلقاء القبض عليهما، قرر القاضي اطلاق سراح أحد القاتلين بحجة عدم كفاية الدليل وهو ما زال طليقًا حرًا حتى اليوم.
‎ولكنّ عمر والد يوسف يقسم بالله بأنه سينتقم ويأخذ بثأر ابنه إن لم تتحقق العدالة بعودة القاتل الى السجن.
‎فهل يكون القضاء مرة أخرى أداة تسييس؟

 

 

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