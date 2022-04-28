استراتيجية الكهرباء.. نظريات أخرى وهوّة أكبر بين المواطن والدولة

ندوة للبحث في استراتيجية الطاقة المستدامة للبنان، أدارتها وزارة البيئة في حضور وزارة الطاقة. نظريات أطلقها وزيرا البيئة والطاقة وليد فياض وناصر ياسين حظيت بالِإعجاب، تحولت الندوة جلسة مساءلة لوزير الكهرباء.

وما أطلق من اقتراحات يبقى في الإطار النظري دون تحديد جدول عمليّ لتنفيذها، وعود يتطلب خروجُها إلى النور وقتًا أطول من صبر اللبنانيين.

للمواطنين استراتيجيتهم أيضًا في توفير الكهرباء، الحلول عندهم محاربة الغلاء بالاستغناء. المايكروويف وآلة الكوي وما يُعرف بال”سِب” حُذفت من قائمة 90% من اللبنانيين، أما جهاز التكييف فلا يزال عرضه للبيع خجولًا، كل هذه الأدوات تستهلك طاقة باتت مفقودة لدى الأكثرية الساحقة من الشعب.

للدولة استراتيجيتها في إطلاق الوعود بطاقة بديلة، وللشعب استراتيجيته في البحث عن الحلول وتطبيقها. هي المسافة بين الحاكم والمحكوم تزداد في الابتعاد بينهما، فإن أي خطة للإصلاح لم تقترب من التنفيذ بعد.







