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استهداف الحوثيين ومواقعهم في مديرية حرض

8 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 10 - فبراير - 2022 12:09 صباحًا
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حققت قوات الجيش اليمني، تقدما ميدانيا في محاور عدة بمدينة حَرْض شمال غربي محافظة حَجَّة، وذلك خلال المعارك المستمرة مع الميليشيات الحوثية، لليوم الرابع على التوالي.
واستخدم الجيش اليمني مختلف أنواع الاسلحة، لإفشال محاولات الميليشيات فك الحصار عن عناصر تابعة لها.

كما شنّت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، ست غارات جوية على مواقع المقاتلين الحوثيين واستهدفت الضربات الجوية، التعزيزات العسكرية التي استقدمها المسلحون الى مديرية حرض، ما أدى الى تدمير عدد من آلياتهم وعرباتهم وسقوط عشرات الارهابيين بين قتيل وجريح.

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