اسعار السلع الأكثر ارتفاعًا في حال أقرّ الدولار الجمركي

تسعون في المئة من استهلاك لبنان يعتمدُ على الاستيراد.

وبينما كانت الدولة تستوفي الرسوم الجمركية والضريبية على القيمةِ المضافة أو على السلع المستوردة على أساس الف وخمسِمئة ليرة لبنانية، ها نحن اليوم أمام تغيير جذري في الأسعار في حال رفع قيمة الدولار الجمركي وفقا لسعر صيرفة والذي هو حاليا بحدود 21 الف ليرة.

الرسوم الجمركية التي تُفرَض على السلع المستوردة تتراوحُ قيمتها بين 5% وصولا الى 40% من قيمة السلعة وتتفاوت بحسب نوعية السلعة ايضا، فيما قيمة الـtva محددة بـ11%.

اذا عمليا، الزيادات على السعر الأصلي لكل منتج مستورد من الخارج ستتراوح بين 10 و15 وصولا الى 45% بحسب الباحث في الشركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين.

وبحسبه ايضا، تُقدِر الدولة أن الرسوم على الجمارك التي كانت قيمتها في العام 2021 471 مليار ليرة، سترتفع الى ثلاثة آلاف و382 مليار ليرة، لكن الضريبة الاكبر ستكون على ضريبة القيمة المضافة التي كانت ايراداتُها مقدرة في العام 2021 بـ2404 مليارات ليرة لتصبح 12 الف و575 مليار ليرة.

فعلى سبيل المثال:

– الهاتف الذي كان سعرُه 10 مليون و500 الف ليرة، سيصبح بحوالى 12 مليون و600 الف ليرة.

– السيارة التي كان سعرُها 200 مليون ليرة، سيصل سعرها الى 290 مليون ليرة.

– جهاز الكومبيوتر الذي كان سعره 10 مليون ليرة، سيصبح على السعر الجديد 11 مليون رغم اعفائه من الضرائب.

– العطر الذي كان سعره مليون ليرة، سيكون سعره لاحقا مليون و250 الف ليرة.

– بالنسبة للمفروشات: اذا كانت القطعة ب21 مليون ليرة، ستصبح بحوالى 31 مليون ليرة.

اما بالنسبة للسلع الغذائية الأكثر تأثرا بالدولار الجمركي فنذكر على سبيل المثال:

– البطاطا التي سترتفع الى حوالى 5.367.000 ليرة للطن.

– البن الى حوالى مليون و998 الف ليرة للطن.

– الأرز سيرتفع طُنُه ايضا الى حوالى 749.000 ليرة

وأخيرا، سعر البنزين حتى هذه اللحظة لم يعرف ما اذا سيطالُه الارتفاع بالرسوم الجمركية.

وبحسب مدير الجمعية العمومية لتجمع الشركات المستورِدة للنفط مارون شماس، فإن الدولار الجمركي للسلع النفطية مختلف عن الرسم الجمركي المفروض على السلع الأخرى، وهو يسمى بالرسم النوعي الذي لا يتماشى مع الرسم العادي الجمركي ويتم تحديده من قبل المجلس الأعلى للجمارك الذي حتى هذه اللحظة لم يتخذ القرار بخصوصها بعد.

أسئلة كثيرة تدور في فلك أسعار كل السلع المستوردة، ولا يمكن القول سوى “الله يعين اللبناني”.