الجمعة 13 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 17 ديسمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اضرابات وتحركات قادمة… و”المسؤولين مش مسؤولين”

منذ 6 ساعات
A A A
طباعة المقال

أربعة عشر يوماً، وتنتهي هذه السنة التي حملت ما يكفي من أزمات عصفت باللبنانيين نتيجة الانهيار الاقتصادي وانهيار الليرة اللبنانية جراء الارتفاع القياسي لسعر صرف الدولار، وذلك في ظل غياب كامل وتام للمسؤولين”المش مسؤولين” الذين ساهموا بتجفيف مختلف القطاعات في البلد. وها نحن اليوم، نشهد المتوقع، تفتت القطاعات كافة، فهي استوت ولم تعد قادرة على الإستمرار ولا المواجهة، فبدأت سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات في غالبية القطاعات تباعاً، من قطاع النقل البري، الى موظفي ألفا وتاتش، مرورا بعمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان، وصولا الى العاملين في المستشفيات الحكومية، الذين قرروا آسفين، الإضراب الشامل اعتبارا من مطلع العام الجديد.

المطلوب، عيشٌ كريم، أي أبسط حقوق المواطن التي يجب ان يوفرها أما المعنيون المسؤولون عن تقديم الحلول واتخاذ اي خطوات لتحسين الأوضاع الراهنة… والمقصود هنا الحكومة… فأين هي من كل هذا؟ متعثرة في اعادة احياء جلساتها لتزيد “طين” الأزمات المعيشية “بلة”، فحزب الله وحلفاؤه يعتبرون الحكومة متراسا للكباش السياسي فيتمنعون عن حضور الجلسات اذا لم تنفَّذ شروطُهُم، فلا الوضع الاقتصادي المأزوم، ولا تدهور الوضع المعيشي، ولا إهتراء البنية التحتية، ولا حتى تفشي الفساد المالي والاداري ولا شيء أهم من مصالح ومطالب الحزب في البلاد.

إن بقاء الحال على ما هو عليه مصيبة، فلبنان، اذا استمرت الامور على حالها لن يذهب سوى الى جهنم والفوضى.

    المزيد من فيديو

    4:03
    هل سيحصل المودعون على دولاراتهم نقداً؟
    2:07
    لماذا الصعود والهبوط الكبير للدولار فجأة في يوم واحد؟
    2:28
    هل يبقى قرار ترحيل المعارضين للبحرين حبرا على ورق وعثمان يحيل مذكرة توقيف خليل الى امن الدولة؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مطار رفيق الحريري الدولي بيروت - لبنان
    إجراءات جديدة في مطار رفيق الحريري.. تعرفوا إليها
    متحورات كورونا تثير القلق
    كورونا
    أمراض أسوأ من كوفيد.. “الوباء المقبل” قد يكون مباغتا أكثر من كورونا
    دولار السوق السوداء يحلق مجدداً مسجلاً مستويات قياسية