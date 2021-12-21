اكثر من ٥٠ في المئة من متضرري ٤ آب لم يحصلوا على مساعدات… محسوبيات ام فوضى؟

لم يتوقع اللبنانيون ان تهدم بيوتهم فوق رؤوسهم بثوان في 4 اب 2020 بتمام الساعة 6.8 دقائق.

بثوان فقدت بيروت اكثر من 200 ضحية، جرحى، خسرت بيوتًا اثرية، ابنية، محلات تجارية، فنادق ومطاعم… خسائر بمليارات الدولارات.

بعد العصف وهدوء العاصفة ووضوح الصورة، إستفاق المنكوبون ولم يجدوا جهازا رسميا واحدا الى جانبهم.

فهبّ المغتربون اللبنانيون والمجتمع الدولي الى ارسال المساعدات العينية والمادية مباشرة الى جمعيات غير حكومية وايضا الى منظمي حملات إنسانية غير مسجلة في وزارة الداخلية… فلا ثقة بالدولة!

بعد اكثر من عام، جالت مجموعة من الباحثين في شوارع بيروت ولاحظت ان اكثر من 50 في المئة من المتضررين لم يحصلوا على مساعدات… وبالتعاون مع مؤسسة سمير قصير، نشرت هذه التفاصيل.

بغياب عمل إدارة الكوارث والازمات وغياب التخطيط… جمعيات صغيرة تلقت اموالًا طائلة ولم تحسن إدارتها.

الجيش اللبناني، أنشا غرفة الطوارىء بعد فترة من بدء توزيع المساعدات وركز على المسح الميداني ووضع قدراته اللوجستية بتصرف الجمعيات، فهو لا يملك الامكانيات المادية.

وزارات وقوى امنية تبرأت من الموضوع فمن الطبيعي ان يحصل هذا الخلل.