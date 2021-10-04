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الآمال بانخفاض كبير في سعر الدولار تتلاشى

4 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 6 - فبراير - 2022 2:33 مساءً
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اعلنت وزارة المالية أنها استأنفت التواصل مع صندوق النقد الدولي مبدية استعدادها للتفاوض من اجل التوصل إلى اتفاق حول برنامج إنقاذ مناسب يمكن أن تدعمه المؤسسة الدولية، ويحصل على دعم أيضا من المجتمع المالي الدولي.
وأشار بيان وزارة المالية الى ان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مدركةٌ تمامًا خطورة الوضع الاجتماعي والاقتصادي في لبنان والتحديات المقبلة.

وكان وزير المالية يوسف الخليل إثر تعيينه، قد اعلن ان برنامج صندوق النقد الدولي ضرورةٌ لوضع البلاد على طريق الانتعاش، مع الاشارة الى ان التعافي مرتبط بتنفيذ الإصلاحات الضرورية التي طال انتظارها والتي ستساعد في استعادة الثقة في اقتصاد لبنان.

واكدت وزارة المالية ان الحكومة، بالتوازي مع تعاونها مع صندوق النقد الدولي، ستبقى ملتزمة بالمشاركة في عملية بناءة، شفافة وعادلة لإعادة هيكلة الدين العام مع كافة حملة السندات، وترحب بمشاركتهم، ومنهم “Ad Hoc Lebanon Bondholder Group”.

عادت سوق الصرف الى الوضع الذي كانت عليه قبل تشكيل الحكومة. وبعد ان تراجع سعر صرف الدولار من 19 الف ليرة قبل التشكيل الى 14 الف ليرة بعد التشكيل، يشهد اليوم مسار تصحيح اعاد رفعه الى حوالي 17 الف ليرة. فهل طُويت صفحة الآمال بانخفاض كبير في سعر الدولار؟
للتعليق على هذا الموضوع ينضم الينا عبر zoom المحلل الاقتصادي أنطوان فرح.

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