الأبقار الدنمركية تعود الى الرقص بعد غياب سنتين

في الخبر الاخير، يستعد سكان المناطق الريفية في الدنمارك لإحياء “يوم البقرة الراقصة” غداً بعد توقف دام سنتين بسبب كورونا، إذ سيتمكنون أخيراً من التجمع لمشاهدة اللحظات التي تخرج فيها مائتا بقرة من حظائرها للرعي على العشب.

ويمثّل “يوم البقرة الراقصة”، بداية موسم الهواء الطلق للأبقار العضوية في الدنمارك. كما يتدافع الأطفال في هذا اليوم كي يقفوا على كومة من القش للحصول على رؤية أفضل، ويحمل الآباء هواتف مزوّدة بكاميرات لتوثيق هذا الحدث السنوي.

بالإضافة إلى مشاهدة الأبقار الراقصة، يمكن للزوار ركوب الجرار والقيام بنشاطات ترفيهيّة عدة. وقبل مغادرتهم، يحصلون على حقيبة من البطاطا العضوية.







