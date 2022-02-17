الأثر الضرائبي بالموازنة على النمو الاقتصادي

لبنان بحاجة الى تمويل داخلي، ويجب ان يكون لدينا اكتفاء ذاتي من دون اللجوء الى طباعة الاموال، لأن ذلك سيؤدي الى تضخم مالي. هذا ما قاله رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصّناعة والتّجارة، النّائب فريد البستاني، خلال جلسة عقدتها لجنة الإقتصاد، تمّ خلالها مناقشة الأثر الضّرائبي بالموازنة على النمو الاقتصادي. للإضاءة اكثر على هذا الموضوع، انضم إلينا الخبير الإقتصادي نسيب غُبريل.

أطلق وزير العمل مصطفى بيرم، منصة تسجيل الشركات وتوظيف العمال والجمع بين العروض والطلبات لتأمين اليد العاملة اللبنانية، على الموقع الالكتروني للوزارة والتطبيق الالكتروني.

وأشارت مصادر مطلعة لصوت بيروت إنترناشونال إلى أن ما يَزيد عن الألف طالب عمل من اللبنانيين مسجلين على المنصة وكذلك ما يفوق المئة شركة تطلب عمالا وموظفين. وحض الوزير بيرم الشباب والشابات على الدخول الى المنصة وان يسجلوا اسماءهم والوظائف التي يريدونها، مشيرًا الى ان آلية المتابعة مع الشركات متوافرة من قبل الوزارة والهدف حماية العامل اللبناني.