الأزمات تلاحق اللبنانيين و تتسابق مع استحقاقات المجلس

راحت سكرة الانتخابات وجاءت فكرة ما بعدها من ازمات، فكما كان متوقعا، عاد المشهد المؤدي الى الانهيار ليدق ابواب لبنان و اللبنانيين، ارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار الى ما فوق 30 الفاً، ازمة محروقات وطوابير ذل امام الافران نتيجة نقص الطحين ليزيد الطين بلة ازمة انقطاع التيار الكهربائي و ما يهدد من عتمة شاملة ! فهل يمكن النظر لهذه الاندفاعات النارية على انها متوقعة مع انتهاء مفعول ابرة المخدر الذي ضحتها السلطة لتمرير الاستحقاق اما ان ثمة من حرك مجمل هذه الملفات ؟

جملة من التطورات المريبة في توقيتها اطلت لتسبق الاستحقاقات التي ستلي انطلاق مجلس النواب المنتخب في ٢٢ ايار الحالي بدءا من انتخاب رئيس المجلس و هيئة مكتبه وصولا لتسمية شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة.

فهل سيكون هناك تأثيرا للازمات على الاستحقاقات الرئيسية القادمة ؟

مفتعلة ام متوقعة .. بالحالتين ” مش رايحة الا عالشعب “و الترقب سيد الموقف ، فما الانفراج ؟ او اهلا بالانفجار !!