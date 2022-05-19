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الأزمات تلاحق اللبنانيين و تتسابق مع استحقاقات المجلس

19 - مايو - 2022
آخر تحديث: 20 - مايو - 2022 1:42 مساءً
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راحت سكرة الانتخابات وجاءت فكرة ما بعدها من ازمات، فكما كان متوقعا، عاد المشهد المؤدي الى الانهيار ليدق ابواب لبنان و اللبنانيين، ارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار الى ما فوق 30 الفاً، ازمة محروقات وطوابير ذل امام الافران نتيجة نقص الطحين ليزيد الطين بلة ازمة انقطاع التيار الكهربائي و ما يهدد من عتمة شاملة ! فهل يمكن النظر لهذه الاندفاعات النارية على انها متوقعة مع انتهاء مفعول ابرة المخدر الذي ضحتها السلطة لتمرير الاستحقاق اما ان ثمة من حرك مجمل هذه الملفات ؟

جملة من التطورات المريبة في توقيتها اطلت لتسبق الاستحقاقات التي ستلي انطلاق مجلس النواب المنتخب في ٢٢ ايار الحالي بدءا من انتخاب رئيس المجلس و هيئة مكتبه وصولا لتسمية شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة.
فهل سيكون هناك تأثيرا للازمات على الاستحقاقات الرئيسية القادمة ؟

مفتعلة ام متوقعة .. بالحالتين ” مش رايحة الا عالشعب “و الترقب سيد الموقف ، فما الانفراج ؟ او اهلا بالانفجار !!

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