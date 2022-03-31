الأزمة الإقتصادية الخانقة تخيّم على أجواء الشهر الفضيل

أيامٌ قليلة فاصلة على قدوم الشهر الفضيل، فيما التحضيرات في الشوارع والمحال وحتى داخلَ البيوت، ليست كما اعتادها اللبنانيون.

وعلى الرغم من تخفيف تدابير كورونا التي قيّدت حركة اللبنانيين الترحيبية في أيام الصوم خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إلا أن هذا العام جاء أشد قسوة عليهم، فقدرَتُهُم الشرائية خانتهُم، كما أن جيوبَهم شبهُ الفارغة تحرُمُهم من إحياء طقوس رمضانية وعادات اجتماعية

ومع استغناء اللبنانيين عن الكماليات، تراجع الإقبال على الزينة الرمضانية بسبب غلاء الأسعار.

واعتبر نجا أن شهر رمضان كان في السابق أجمل من اليوم، خصوصًا مع فقدان الكثير من المظاهر التي كانت جزءاً لا يتجزّأ منه مثل مسحراتي رمضان ومدفع رمضان، ليبقى تجمّع الأهالي على طعام الإفطار الصامد الأكبر.