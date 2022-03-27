الأزمة اللبنانية تواجه بالمأكولات البحريّة

البحر لا يعرف شيئاً عن حصار المصارف لأموال المودعين، البحر لا يعترف بسعر الصرف عند الصرافين، البحر لا يؤمن بالإفلاس والجوع. ونديمة أو كما تُحب أن يناديها الناس ب”إم الياس” هي كالبحر في منطقة الميناء طرابلس، لا تعرف سوى الخير والبركة، عندما ضاقت بها الدنيا، بحثت عن الفرج في أفق هذا البحر. وحوّلت ملحه إلى سكرّ، وحوّلت مطبخ بيتها المتواضع إلى مطعم، أم لبنانيّة “قبضاية”.

نديمة تطبخ بافضل نوعيات المواد الأوليّة لكن الأهم أنها تطبخ بحب، وهذا أبرز ما في وصفاتها.

من في المطعم ليسوا عمّالا بل أهل بيّت ومن يأتي ليتناول الطعام ليسوا بزبائن وإنما زوار.

نديمة بتجربتها تعلّم اللبنانيين بدل أن يطلبوا سمكة، عليهم أن يتعلّموا الصيد.