الأحد 23 محرم 1444 ﻫ - 21 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأزمة تحوّل مطابخ اللبنانيين إلى متاجر

7 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 8 - فبراير - 2022 10:30 مساءً
A A A
طباعة المقال

لأننا لن نموت جوعاً، نخرج من النار ذهباً. هكذا هو الشعب المحكوم عليه بالمؤبّد الحياتيّ. أجيالٌ سبقتنا عاشت في الملاجىء كانت تنتظر سماع خبر وقف إطلاق النار، وأجيالٌ عاشت تمرّ على حاجز المحتلّ السوري في التسعينيات، يمارس عقدة الدونيّة على الشعب المقهور بفعل الديمغرافيا ولعنة الجغرافيا، واليوم تعيش الأجيال من الصحوة من سكرة الفوائد ودعم الليرة. إليان ربّة منزل، لم تعد وظيفتها تكفي قوت اليوم، فبذكاء الأمومة صنعت من مطبخها مصدراً جديداً للعيش، بطعم سُكّر الأمهات.

ما تصنعه إليان هو خطوة في طريق ألف ميل الإكتفاء الذاتي المجتمعي

على أمل أن تتوسّع تجربة إليان وتخرج إلى أفق التصدير لو أمكن.

إليان خليل، أمّ لبنانيّة جبّارة، حوّلت مرّ الأزمة إلى سُكّر محليّ محطوط على الدنيا.

    المزيد من فيديو

    عودة النازحين 4:27
    خطة عودة النازحين أصبحت جاهزة.. ووزير المهجرين يتهم ميقاتي بعرقلتها
    لهيب آب 3:55
    لهيب آب.. بلا بدائل!
    4:12
    أسعار الكتب والقرطاسية جنونية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مشروب شائع يؤدي إلى تضييق الشرايين بعد 90 دقيقة فقط من تناوله!
    الطفلة السورية جوى استانبولي
    قاتل الطفلة السورية "جوى استانبولي" في قبضة الأمن
    ربيع الهبر
    تصريح "ناري" لربيع الهبر عن قفزة جديدة للدولار!!