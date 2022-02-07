الأزمة تحوّل مطابخ اللبنانيين إلى متاجر

لأننا لن نموت جوعاً، نخرج من النار ذهباً. هكذا هو الشعب المحكوم عليه بالمؤبّد الحياتيّ. أجيالٌ سبقتنا عاشت في الملاجىء كانت تنتظر سماع خبر وقف إطلاق النار، وأجيالٌ عاشت تمرّ على حاجز المحتلّ السوري في التسعينيات، يمارس عقدة الدونيّة على الشعب المقهور بفعل الديمغرافيا ولعنة الجغرافيا، واليوم تعيش الأجيال من الصحوة من سكرة الفوائد ودعم الليرة. إليان ربّة منزل، لم تعد وظيفتها تكفي قوت اليوم، فبذكاء الأمومة صنعت من مطبخها مصدراً جديداً للعيش، بطعم سُكّر الأمهات.

ما تصنعه إليان هو خطوة في طريق ألف ميل الإكتفاء الذاتي المجتمعي

على أمل أن تتوسّع تجربة إليان وتخرج إلى أفق التصدير لو أمكن.

إليان خليل، أمّ لبنانيّة جبّارة، حوّلت مرّ الأزمة إلى سُكّر محليّ محطوط على الدنيا.