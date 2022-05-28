الأطباء سينتخبون نقيبا وأعضاءً في ظلّ قطاع صحيّ محتضر

بعدَ تأجيل لأكثر من سنتين جرّاء وباء كورونا، سُتجرى انتخابات نقابة الأطباء في بيتِ الطّبيب يوم الاحد، لانتخابِ أعضاء مجلس النّقابة والنقيب. ثلاثُ لوائح رئيسة تخوض المنافسة. الأولى تضمّ التّيار الوطني الحر وحزب الله، تحت شعار “نقابتي حصانتي” برئاسة الدكتور يوسف بخّاش. فيما تخوضُها القوات اللبنانية والكتائب والتقدمي الاشتراكي وتجمّع “القمصان البيضاء” بلائحةِ “نقابيّون مستقلون للتغيير-الطبيب أولاً”، وأبرز المرشّحين فيها لمنصب النقيب الدكتور برنار جرباقة. أما اللائحة الثالثة، فتضم أطباء مستقلين، ومدعومة من الحزب الشيوعي ومجموعات تغييرية تحت شعار “النقابة تنتفض”، مرشّحة لمنصبِ النقيب الطبيب المستقل جورج الهبر. بدورها لم تحسُم حركة أمل خيارها بعد، إن كانت ستدعم لائحة “نقابتي حصانتي” أو لائحة “الطبيب أولاً”.

9255 طبيبا مدعوون للاقتراع يومَ الأحد، في ظلّ أوضاعٍ صحّية متردّية، من انقطاع الأدوية وارتفاع تكلفة الاستشفاء، إلى هجرةِ أفراد الطّاقم الطبيّ

على جولتيْنِ اثنتيْن ستُجرى انتخاباتُ نقابة الأطباء، الاولى صباحية لانتخاب الأعضاء الستة عشر، والثّانية بعد الظّهر لانتخابِ النّقيب.

فأيُّ لائحةٍ ستفوزُ، وهل ستكون قادرة على انتشال الجسم الطبي والقطاع الاستشفائي من أزماته؟







