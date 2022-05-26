الإحتجاجات تعود الى الشارع

لم يمر اسبوعان على الانتخابات النيابية، حتى عادت التحركات الاحتجاجية والمطلبية لتفترش الطرقات، احتجاجا على تفاقم الازمات المعيشية جراء انهيار الليرة اللبنانية امام الدولار الذي تخطى اليوم الـ 36 ألفا في السوق السوداء.

فاليوم أقدمت مجموعة من المحتجين على ‏قطع الطريق في وسط بيروت، حيث ركنوا سياراتِهم وسط الطريق، احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار، وارتفاع سعر مادة البنزين، مطالبين بتصحيح أحوالهم من قبل السلطات اللبنانية وتركيب عدادات لسياراتهم وإقرار زيادة إضافية على التعرفة التي ما عادت تكفي ثمنًا لصيانة سياراتهم وتأمين محروقاتها، فضلا عن مواكبة الغلاء المعيشي وتأثيراته.