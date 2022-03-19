الإضرابُ التّحذيري للمصارف.. ما عواقبه على القطاعات الحَياتية؟

المواجهةُ القضائيّة- المصرفيّة والإضرابُ التّحذيريّ لجمعيّة المصارف يوميّ الإثنيْن والثّلاثاء المقبليْن كخطوة أولى للتّنبيه والتّوعية إلى خطورة ما آلت إليه الأوضاع الرّاهنة، سينضمّان إلى سِلْسِلةِ الأزماتِ اليوميّةِ الحياتيّة التي تَشغُلُ بالَ المواطنين.

ممثلّ موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا، دعا عبر صوت بيروت إنترناشونال، جمعيّة المصارف للتّراجع عن الإضراب، تفاديا للنّتائج الكارثية التي من المُمكن أن تترتب.

بدوره، أكّد نقيب أصحاب السوبرماركت أنّ إضرابَ المصارف لن يؤثر على أسلوب العمل المتّبع، فطريقة الدّفع، سواء نقدًا او عبر البطاقة، ستبقى طبيعيّة أقّله في الأيّام المقبلة.

إذًا، المواجهة القضائيّة – المصرفيّة ستُؤثّر سلبًا على القطاعات الحياتيّة في الأسابيع المقبلة، إن استمرّ التّشنج بيْنَ الجهَتيْن على وقعِ التّدخلات والمحسوبيّات السياسيّة.