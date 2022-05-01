الإفطار الرمضاني الأوّل لصوت بيروت انترناشونال

بحضور حشد من الشخصيات الدينية والاجتماعية والاعلامية أقامت منصّة “صوت بيروت انترناشونال” إفطارها الرمضاني الأوّل غروب السبت في فندق الكورال بيتش في بيروت.

وللمناسبة كانت كلمة عبر تطبيق زوم لرئيس مجلس الإدارة والمستشار الاعلامي للشيخ بهاء الحريري جيري ماهر توجّه فيها بالشكر الى جميع الاعلاميين والعاملين في صوت بيروت انترناشونال الذين ساهموا في نجاح المؤسسة، مؤكدا استمرارية العمل فيها رغم كل ما يشاع.

من جهتها أكدت مديرة البرامج في صوت بيروت انترناشونال الاعلامية ديانا فاخوري ان عمل المنصة مستمرّ وحتى أنّه لم يبدأ بعد.

الحفل الذي قدّمه الإعلامي ماجد بو هدير تخلله عرض شريط مصوّر عن باقة البرامج المنوّعة التي تعرضها منصّة صوت بيروت انترناشونال وتضمّن تحية الى فريق عمل نشرة الأخبار من إعلاميين ومذيعين ومراسلين.







