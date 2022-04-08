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الإنتخابات الرئاسية الفرنسية.. المنافسة تحتدم بين ماكرون ولوبان وسط توقعات بتدني نسبة التصويت

8 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 8 - أبريل - 2022 10:11 مساءً
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على بعد أيام من الدورة الاولى للانتخابات الرئاسية الفرنسية، تحتدم المنافسة خصوصًا بين الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، اللذين يتوقع ان يتأهلا الى الدورة الثانية من السباق الى قصر الاليزيه.

وللحديث عن كواليس المعركة الرئاسية الفرنسية ينضم الينا مباشرة من باريس مراسل صوت بيروت انترناشونال بيدرو غانم.

بيدرو كيف هي الاجواء قبل ايام من الانتخابات وماذا في آخر استطلاعات الرأي؟

ماذا عن التوقعات بالنسبة لنسب الاقتراع هل هناك مخاوف من الامتناع الفرنسيين عن التصويت؟

مراسل صوت بيروت انترناشونال في باريس بيدرو غانم. شكرا لك على هذه المداخلة.

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