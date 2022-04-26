الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان: الكابيتال كونترول تدميري

شدّد الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان على المشاركة الفاعلة للنقابات والعمال في التحرك الذي دعت إليه نقابات المهن الحرة لوقف إقرار مشروع الكابيتال كونترول.

وأكّد الاتحاد لصوت بيروت انترناشيونال، أن حُجةَ الاستعجال في إقرار قانون “الكبيتال كونترول” سببُها الاستجابة لشروط البنك الدولي، فهي حُجةٌ ضعيفة واستعمالُها لتغطية المعاصي غير مقبول، قبل المبادرة في وضع خطةِ نهوضٍ وتعافٍ اقتصادي، تترافقُ مع سلةٍ من القوانين الاصلاحية وبعض الاجراءات والقرارات التي تُعيد الاموال المهربة والمنهوبة وملاحقة كل من له علاقة بالاثراء غير المشروع وبالجرائم المالية والاقتصادية، وبالتالي محاكمة العديد من الشخصيات التي صاغت وهندست مشروع الكبيتال كونترول اليوم.