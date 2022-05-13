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الاستحقاق الكبير بات قريبا… فهل سنشهد التغيير؟

منذ 3 دقائق
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مع إنهاء الجولات الثلاث الاولى التمهيدية للاستحقاق الأساسي والكبير يوم الأحد، بإجراء إنتخابات الموظفين الخميس وما سبقها من إقتراع للمغتربين على مرحلتين يومي ٦ و ٨ ايار الماضيين، يتطلع اللبنانيون لما سيحمله الأحد الكبير من مفاجآت خاصةً فيما يتعلق بالتأثير الذي أحدثته قوة الدفع الناتجة عن اقتراع اللبنانيين وبحماسة لافتة في دول الإنتشار التي حملت في طياتها سيناريو فاق كل التوقعات.

من جهة أخرى، شكلت طوابير التغيير في الاغتراب قلقاً وخوفاً عند السلطة الحاكمة، ولأن “الممنوع مسموح في لبنان” ما هي الضغوطات التي قد تمارسها هذه الطبقة الحاكمة على المواطنين في انتخابات الاحد المقبل؟

انتخابات الاغتراب اثبتت ان اربع سنوات من الانهيار كانت كفيلة باحداث التغيير في فكر الناخبين وتوجهاتهم فهل سنشهد كمًا من المفاجآت يوم الأحد الحاسم في ١٥ ايار ، لتنقلب موازين القوى اكثر مما كان متوقعًا؟ الجواب بات قريبًا.

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