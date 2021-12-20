الاستيراد يتحوّل نحو الأدوية البديلة ذات الاسعار المنخفضة

أقرت لجنة المال والموازنة 3 مواد من قانون استعادة الاموال المحولة إلى الخارج، تتعلق المواد التي اقرت بتحديد مدى تطبيق القانون وشموليته وتحديد كيفية استعادة الاموال

وما اذا كانت التحاويل وفقا لمصدرها متأتية من جرائم فساد، فضلا عن صرف النفوذ والاستنسابية التي جرى على اساسها تحويل الأموال الى الخارج ولا يزال بين المصارف وبعض المودعين.

في هذا الاطار، أكد مصدر مالي دولي لصوت بيروت انترناشونال انه لو يدري النواب في لبنان مدى اهمية قانون الكابيتال كونترول لكانوا اقرّوه في العام 2019 ولم يحتاجوا اليوم الى اقرار قانون استعادة الاموال المحولة الى الخارج.

بعد رفع الدعم عن الادوية وتحليق أسعارها لتتخطى قدرة المواطن الشرائية، أصبح التحوّل من أدوية الbrand نحو أدوية الgeneric أمرٌ ضروري لتوافر ادوية في السوق بجودة واسعار تراعي اوضاع اللبنانيين المعيشية.

أعلن وزير الصحة فراس الأبيض تفاصيل وأهداف قراره المتعلق بالتسجيل المبدئي للدواء للمساعدة على توفير أدوية في السوق اللبنانية، على أن تكون ذات جودة عالية بأسعار مقبولة ومنافسة في السوق.

هذا القرار هو خطوة جديدة ستساعد على توفير الادوية البديلة للمواطن في السوق باسعار اقلّ من أدوية البارند التي اعتاد عليها، وذلك بعد رفع الدعم وتحليق اسعار الادوية.