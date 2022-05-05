الخميس 13 محرم 1444 ﻫ - 11 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الاغتراب يتحضر للانتخابات .. فهل ستتغير المعادلة؟

5 - مايو - 2022
A A A
طباعة المقال

حاولوا تطييرها بشتى الطرق، نظراً لما تشكله من عامل مصيري في الانتخابات النيابية للمحاسبة الديمقراطية وإحداث التغيير المنشود، إلا أن محاولتهم لم تنجح، فحاولوا عرقلتها إلا أن إصرار المغتربين على التغيير كان لهم بالمرصاد.. وها هي إنتخابات المغتربين اليوم تشق طريقها لتبدأ يومي الجمعة والأحد المقبلين في ثمانية وخمسين بلداً.فكيف يستعد المغتربون للانتخابات النيابية ؟
من جهته، أكد طوني عبيد، المقيم في أستراليا، أن الجالية اللبنانية في أستراليا تنتظر يوم الاقتراع بحماسة كبيرة ..
أما محمد كيلو، وهو لبناني مقيم في السويد اعرب عن رغبته في التصويت، إلا أنه إعتبر بُعد المركز الاقتراعي عن مكان سكنه قد يكون عائقاً له…
أما محمد غصن، فكان مصراً على مشاركته في الانتخابات إلا أنه تخوف من توقيتها الموازي لعيد الفطر .
وها هي اليوم الانظار تتجه نحو المغتربين واقتراعهم … بإنتظار إنتخابات الداخل في الخامس العشر من ايار .

    المزيد من فيديو

    4:23
    الشراء العام... قانون بمفعول رجعي؟
    3:54
    تعرّفوا على أسعد رجل في لبنان
    4:28
    المعارضة تتوحد... فأين القوات؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه
    النائب علي حسن خليل
    حجز احتياطي على أملاك "علي حسن خليل" بقيمة 100 مليار ليرة!!
    فقدان الوزن- تعبيرية
    فاكهة ذات مفعول "عجيب" لإنقاص الوزن.. تناولها قبل كل وجبة!