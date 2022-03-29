الامتحانات الرسمية على الأبواب.. الطلاب ينتظرون جرس وزارة التربية لخوضها

المصباح قبل الكتاب من أجل الدراسة، العلم موجود والنور مفقود، والمعادلة المسمّاة “العلم نور” لم تغادر النظرية، بات كمال يبحث عن الضوء قبل البحث عن دروسه، إستعداده لخوض الامتحانات الرسمية دونه اختبارات حياتية يومية، جرس الخضوع لامتحانات الدولة يقترب من الطلاب.

ينتظرون ناقوس مرحلة تنقلهم إلى الصفوف الجامعية، الصف هو ميدان التدريب الأخير بالنسبة إليهم قبل مواجهة أسئلة الدولة، يشهدون الساعات الأخيرة قبل أن يصبح الوقت تحديًا يُضاف إلى التحديات التي ينتظرونها.

التحضيرات لهذا العام كانت على المستوى المطلوب بسبب التشديد على التعليم الحضوري. ذلك الذي فقده طلاب لبنان على مدى عامين من الزمن. مدرسة البطريركية لم تنقطع عن التعليم أكثر من قرن ونصف القرن، حتى أتى وباء كورونا وأجبرها على الإقفال سنتين.

سنتان كانتا فرصة لترميم ما خرب من بنيانها، وهي التي تحظى بإدارة تقول إن تركيزها ينصب على بناء البشر قبل الحجر.