الانتخاباتُ النيابيّة قضاء وقدر… فهل تتغيّرُ الأقدار؟

تُعتَبر الوراثةُ السياسية في الانتخابات النّيابية من الأركانِ التّاريخيّة التي يقوم عليها النّظام السّياسي اللبناني منذ العام 1947. حتّى باتَ هذا البلدُ الصغير نموذجا في انتقال الزّعامة من الأجداد والآباء، إلى الأبناء والأحفاد والأقارب.

الانهياراتُ الشّاملة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ستؤثّر مباشرة في الوراثة السياسية التي باتت تقليدا لبنانيا، تُحييه الأحزاب عند كل استحقاق نيابيّ، ضاربةً مبدأَ المساواةِ وتكافؤِ الفرص التي نصّ عليها الدستور اللبناني.

الحديثُ عن تَقديم بعض الوارثين السياسيين أنفسَهُم كقوى تغيير في الانتخابات النيابية المقبلة يُثير انتقاداتٍ لاذعةٍ في صفوفِ المعارضين.

إذًا يبقى على كلِّ ناخبٍ وقبل توجّههِ إلى صندوقةِ الاقتراع أن يُحدّدَ خِيارَهُ بدقّة، ليُحسِنَ اختيار النّواب ال 128 الجدد.